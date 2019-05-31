04:56 | Футбол — Лига чемпионов

Стивен Джеррард: "Клопп поставил "Ливерпуль" в один ряд с лучшими командами мира"

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Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил работу главного тренера "красных" Юргена Клоппа. По его мнению, его команда будет иметь небольшое преимущество.

- Два финала за два года. Невероятное достижение, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. - До прихода Юргена команда не выходила в финал еврокубка с 2007 года. Он поставил "Ливерпуль" в один ряд с лучшими командами мира - "Реалом", "Барселоной" и прочими. А теперь он громит "Барселону" 4:0. Трудно предсказать исход игры. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме возможностей, то "Ливерпуль" будет иметь небольшое преимущество.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000984/match=2025486/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм"
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