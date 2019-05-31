Стивен Джеррард: "Клопп поставил "Ливерпуль" в один ряд с лучшими командами мира"

Экс-капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард перед финалом Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил работу главного тренера "красных" Юргена Клоппа. По его мнению, его команда будет иметь небольшое преимущество.

- Два финала за два года. Невероятное достижение, - цитирует пресс-служба УЕФА Джеррарда. - До прихода Юргена команда не выходила в финал еврокубка с 2007 года. Он поставил "Ливерпуль" в один ряд с лучшими командами мира - "Реалом", "Барселоной" и прочими. А теперь он громит "Барселону" 4:0. Трудно предсказать исход игры. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме возможностей, то "Ливерпуль" будет иметь небольшое преимущество.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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