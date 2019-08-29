Стильный Роналду и Месси с красавицей-женой. Футболисты прибыли на жеребьевку ЛЧ
19:17
В Монако, во дворце «Гримальди Форум», проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Мероприятие посетили многие футболисты, среди которых нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси, который прибыл с женой.
Makine #UCLdraw pic.twitter.com/P5Ia7RKluO— Sporx (@sporx) August 29, 2019
Lionel Messi ve e?i #UCLdraw pic.twitter.com/tBuFl2Lw9A— Sporx (@sporx) August 29, 2019
В групповом этапе Лиги чемпионов примут участие 32 команды, которые будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой.
26 клубов получили места в турнире по итогам напрямую, по итогам результатов в национальных чемпионатах, еще шесть — по итогам отборочного турнира.
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