Стерлинг троллит себя и Фила Джоунса. Гримасой
01:45
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выложил свое фото с матча группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба (4:1). Англичанин попал на фото с искаженным гримасой лицом.
«Фил Джоунс был бы доволен», — написал Стерлинг в Twitter.
Phil Jones would be proud ??? pic.twitter.com/tiWXXYgCxm— Raheem Sterling (@sterling7) December 11, 2019
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс часто попадает на фотографии с матчей с сильно искаженным выражением лица.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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