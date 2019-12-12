Стерлинг троллит себя и Фила Джоунса. Гримасой

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выложил свое фото с матча группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба (4:1). Англичанин попал на фото с искаженным гримасой лицом.

«Фил Джоунс был бы доволен», — написал Стерлинг в Twitter.

Phil Jones would be proud ??? pic.twitter.com/tiWXXYgCxm — Raheem Sterling (@sterling7) December 11, 2019

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс часто попадает на фотографии с матчей с сильно искаженным выражением лица.