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Стерлинг троллит себя и Фила Джоунса. Гримасой

01:45

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выложил свое фото с матча группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба (4:1). Англичанин попал на фото с искаженным гримасой лицом.

«Фил Джоунс был бы доволен», — написал Стерлинг в Twitter.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джоунс часто попадает на фотографии с матчей с сильно искаженным выражением лица.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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