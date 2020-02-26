Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.

Англичанин пропустил две недели из-за травмы. Ранее сообщалось, что его участие в матче под вопросом. 25-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за команду и забил 20 мячей и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.