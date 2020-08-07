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Стерлинг — шестой англичанин, забивший 20 голов в Лиге чемпионов

22:57

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Гол стал для форварда 20-м в главном еврокубковом турнире.

Стерлинг — шестой футболист, добравшийся до этой отметки. Помимо него, не меньше 20 мячей забили Харри Кейн (20), Стивен Джеррард (21), Фрэнк Лэмпард (23), Пол Скоулз (24), а рекорд принадлежит Уэйну Руни — 30.

Трансляция матча «Манчестер Сити» — «Реал»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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