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Стерлинг — о победе над «Боруссией»: «Грандиозная получилась игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал победу над «Боруссией» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Грандиозная получилась игра. Нам пришлось копнуть поглубже, так что мы рискнули, пойдя на это. В последнее время нам не везло, а сегодня мы чувствовали и понимали, что всей командой способны это сделать. И Кай сделал», — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.

В первой встрече выиграла дортмундская команда со счетом 1:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперника «синие» узнают после жеребьевки.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Боруссия&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Гол Рахима Стерлинга. «Челси» рано хоронить! Лондонцы вышибли «Боруссию» из Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036591--chelsea-vs-dortmund/
Рахим Стерлинг
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
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