Стерлинг может восстановиться к матчу с «Реалом»

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщают британские СМИ. Ранее сообщалось, что он может пропустить первый матч из-за повреждения подколенного сухожилия.

The Telegraph указывает, что англичанин намерен вернуться в строй к этим играм. 26 февраля пройдет первый матч в Мадриде. Ответная игра в Манчестере состоится 17 марта. Ранее сообщалось, что «Реал» проявляет интерес к Стерлингу.

25-летний футболист в текущем сезоне провел 35 матчей за «Сити» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.