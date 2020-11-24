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Степаненко: «В такой группе, как у «Шахтера», тяжело что-то предсказать»

17:22
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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха сказал, что ситуация в группе сейчас непредсказуемая.

«Если честно, я не просчитывал (где «Шахтер» может взять очки — Прим. «СЭ»), ведь в такой группе сложно что-то предсказать», — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Тяжелейшая группа: «Реал», «Интер», «Боруссия» и «Шахтер».

Уровень всех команд высокий, и никто не может знать, что будет в следующей игре. Мы это видим по тем результатам, которые есть на данный момент. В каждом матче должны выходить и думать только о победе, чтобы выполнять свою задачу".

Матч «Боруссия» — «Шахтер» состоится 25 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2020/november/24_news/24_stepanenko/

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