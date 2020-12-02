Стефан заявил, что «Ренн» пропустил гол от «Краснодара» из безобидной ситуации

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Какие позитивные моменты, кроме этого матча, вы можете выделить в Лиге чемпионов?

— Из позитивного можно вынести урок, который мы получили. Мы его вынесли из этой Лиги чемпионов. Но еще и разочарование. Уже в который раз играем на равных с соперником, но не можем добиться результата.

— Как объясните вылет из еврокубков?

— Это наш первый опыт, мы никогда не играли на таком высоком уровне. Для нас это приобретение опыта, мы учимся. Для функционеров клуба, молодых игроков. Каждый из нас поднял планку достаточно высоко, но этого не хватило, чтобы квалифицироваться дальше.

— Что «Ренну» нужно поменять, чтобы выйти из кризиса?

— Нужно быть более эффективными, потому что в первом тайме были 2 голевых момента, во втором тоже. Но пропустили гол из безобидной ситуации. Мы должны быть более жадными до голов.

(Екатерина Потапова)