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Стефан заявил, что «Ренн» ехал в Краснодар за победой

2 декабря 2020, 23:51
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Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Не за ничьей мы сюда приехали, у нас была мысль — добиться победы, но игра продиктовала свой контекст, — сказал тренер. —  Мы хотели победить, но пропустили гол, и тогда начали рисковать. Данный розыгрыш Лиги чемпионов несет и позитивные моменты в развитии команды — это позитивный опыт участия в турнире высокого уровня, а невезение, нехватка хорошего результата рано или поздно закончится».

Также французский специалист признался, что жалеет о том, что команда не сумела удержать ничью в матче с «Челси» (1:2) и победить «Краснодар» (1:1) в первой игре. Он отметил, что у него большое разочарование от результата, так как уже ничего не изменишь. На вопрос о выходе Ньянга он ответил, что хотел улучшить качество последнего паса.

«Краснодар» одержал первую победу на основной стадии еврокубков для российских команды в текущем сезоне и обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.

(Екатерина Потапова)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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