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Стефан Савич: «Нелегко победить такой «Ливерпуль», но это только первые 90 минут»

12:48
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Защитник «Атлетико» Стефан Савич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

— Думаю, у нас была отличная тактическая игра, — цитирует Савича Sky Sport Italia. - Нам удалось победить, и мы очень счастливы. Нелегко победить такой «Ливерпуль», но это только первые 90 минут.

Наши фанаты — лучшие в Европе. Вы видели, как они были невероятны на протяжении всей игры. С ними мы можем добиться великих результатов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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