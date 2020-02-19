Стефан Савич: «Нелегко победить такой «Ливерпуль», но это только первые 90 минут»

Защитник «Атлетико» Стефан Савич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).

— Думаю, у нас была отличная тактическая игра, — цитирует Савича Sky Sport Italia. - Нам удалось победить, и мы очень счастливы. Нелегко победить такой «Ливерпуль», н о это только первые 90 минут.