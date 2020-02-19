Стефан Савич: «Нелегко победить такой «Ливерпуль», но это только первые 90 минут»
12:48
Защитник «Атлетико» Стефан Савич подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0).
— Думаю, у нас была отличная тактическая игра, — цитирует Савича Sky Sport Italia. - Нам удалось победить, и мы очень счастливы. Нелегко победить такой «Ливерпуль», но это только первые 90 минут.
Наши фанаты — лучшие в Европе. Вы видели, как они были невероятны на протяжении всей игры. С ними мы можем добиться великих результатов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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