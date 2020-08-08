Стартовала Лига чемпионов-2020/21. Чемпион Сан-Марино проиграл чемпиону Северной Ирландии

Состоялся первый матч розыгрыша Лиги чемпионов-2020/21. В первой игре турнира чемпион Сан-Марино «Тре Фиори» проиграл чемпиону Северной Ирландии «Линфилду» — 0:2.

В другом полуфинале предварительного раунда встретятся чемпионы Косова и Андорры — «Дрита» и «Интер». Оба полуфинала и финал турнира состоят из одного матча на нейтральном поле, все матчи пройдут в Ньоне. Финальная игра намечена на 11 августа.

Лига чемпионов

Предварительный раунд

1/2 финала

«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 0:2 (0:0)

Голы: Эри, 71 (0:1). Манзинга, 83 (0:2).

Удаление: Пракуччи (Т), 86.

Судья: Берке (Венгрия).

8 августа. Ньон. Стадион Спортивный центр Коловрэй.