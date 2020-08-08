Стартовала Лига чемпионов-2020/21. Чемпион Сан-Марино проиграл чемпиону Северной Ирландии
Состоялся первый матч розыгрыша Лиги чемпионов-2020/21. В первой игре турнира чемпион Сан-Марино «Тре Фиори» проиграл чемпиону Северной Ирландии «Линфилду» — 0:2.
В другом полуфинале предварительного раунда встретятся чемпионы Косова и Андорры — «Дрита» и «Интер». Оба полуфинала и финал турнира состоят из одного матча на нейтральном поле, все матчи пройдут в Ньоне. Финальная игра намечена на 11 августа.
Лига чемпионов
Предварительный раунд
1/2 финала
«Тре Фиори» (Сан-Марино) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 0:2 (0:0)
Голы: Эри, 71 (0:1). Манзинга, 83 (0:2).
Удаление: Пракуччи (Т), 86.
Судья: Берке (Венгрия).
8 августа. Ньон. Стадион Спортивный центр Коловрэй.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/-5/