Старший офицер УЕФА: "Доволен тем, как была внедрена система ВАР в Лиге чемпионов. Судейские бригады отработали на очень высоком уровне"

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти высказался по поводу применения системы ВАР матчах 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе. На играх в Манчестере, Риме, Амстердаме и Лондоне впервые использовалась данная система.

- Я доволен тем, как была внедрена система ВАР, - приводит пресс-служба УЕФА слова Розетти. - Технология работала безупречно, судейские бригады отработали на очень высоком уровне. Значит, наш упорный труд не пропал даром.

Также Розетти прокомментировал момент с отмененным голом "Аякса" в первом тайме матча с "Реалом" . На 38-й минуте защитник Николас Тальяфико​ открыл счет, но после просмотра повтора судья отменил взятие ворот.

- Как мы сообщили после матча в социальных сетях УЕФА, судья определил, что игрок "Аякса" находился в офсайде и создавал помехи вратарю, не позволяя ему сыграть или преграждая путь к мячу, после удара головой, - добавил Розетти. - Согласно протоколу ВАР, гол был правильно отменен, а за офсайд назначен свободный удар.

Главное, что судья принял верное решение. Точность важнее скорости. Тем не менее, мы хотим добиться максимальной эффективности и постараемся сократить паузы. Но надо учитывать, что это была очень сложная ситуация. Судья ВАР долен был проверить два возможных офсайда, а судья параллельно должен был рассмотреть помехи со стороны атакующего игрока.

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