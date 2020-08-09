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«Старались показать свою лучшую игру, но у нас не получилось». Инсинье — о поражении от «Барселоны»

01:28
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье? после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) отметил, что его команде стоит больше забивать.

— Это был трудный матч. Мы разочарованы. Надо забивать больше, — цитирует пресс-служба УЕФА Инсинье. — Мы старались показать свою лучшую игру, но у нас не получилось сыграть так, как мы этого хотели. Надо реализовывать моменты. Мы много создаем, но мало забиваем.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027129--barcelona-vs-napoli/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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