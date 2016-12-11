18:30 11 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Станислав Черчесов: "Горжусь тем, что "Легия" играет в Лиге чемпионов"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что его бывший клуб "Легия" получает важный опыт в Лиге чемпионов, хоть и не может соперничать с более именитыми командами группы - "Боруссией" из Дортмунда и "Реалом". Черчесов возглавлял варшавскую команду в сезоне-2015/16 и выиграл с ней чемпионат и Кубок Польши. Сборную России он принял летом этого года.

- Мы с "Легией" сделали первый, самый важный шаг в направлении Лиги чемпионов, - цитирует официальный сайт клуба Черчесова. - Второй шаг сделал уже мой преемник. Когда я начал работать в "Легии", я сказал, что 20 лет назад мы играли друг против друга в Лиге чемпионов, и я хочу теперь сыграть вместе. 

- Что вы чувствуете, когда ваши бывшие игроки борются с самыми сильными командами мира?

- Я горжусь тем, что "Легия" в Лиге чемпионов. Но я изначально говорил, что участвовать в турнире и быть конкурентоспособным - это две разные вещи. Важную роль играет финансовый аспект. Но также необходимо набирать опыт, который "Легия" сможет использовать в будущем, чтобы приблизиться к уровню ведущих клубов. Понятное дело, что догнать по уровню клубы вроде "Реала" или "Боруссии" невозможно, но можно к ним приблизиться. Нужно учиться и делать выводы.

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