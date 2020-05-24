41 человек скончался от коронавируса после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» (2:3 — д.в.), утверждает The Times. Игра прошла 11 марта на стадионе «Энфилд».

На той встрече присутствовало около 52 тысяч болельщиков в общей сложности, из них фанатов «Атлетико» — 3000. Этот матч стал последним со зрителями в Англии до введения ограничений из-за пандемии коронавируса.

Компания Edge Health проанализировала данные о посещаемости той игры и статистику заболевших, после чего сделала вывод, что из-за covid-19 умер 41 болельщик.

По итогам 1/8 финала ЛЧ в четвертьфинал турнира вышло «Атлетико» (общий счет — 4:2 в пользу испанцев.