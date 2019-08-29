Стало известно расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов
29 августа 2019, 23:10
Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. «Зенит» сыграет в группе G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». Первую встречу сине-бело голубые сыграют 17 сентября на выезде с французским клубом.
Полное расписание матчей выглядит следующим образом:
17 сентября. «Лион» — «Зенит» (19.55 мск)
2 октября. «Зенит» — «Бенфика» (22.00)
23 октября. «Лейпциг» — «Зенит» (19:55)
5 ноября. «Зенит» — «РБ Лейпциг» (20:55)
27 ноября. «Зенит» — «Лион» (20:55)
10 декабря. «Бенфика» — «Зенит» (23:00)
Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира
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