Стало известно расписание матчей «Зенита» в Лиге чемпионов

Сегодня, 29 августа, в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. «Зенит» сыграет в группе G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». Первую встречу сине-бело голубые сыграют 17 сентября на выезде с французским клубом.

Полное расписание матчей выглядит следующим образом:

17 сентября. «Лион» — «Зенит» (19.55 мск)

2 октября. «Зенит» — «Бенфика» (22.00)

23 октября. «Лейпциг» — «Зенит» (19:55)

5 ноября. «Зенит» — «РБ Лейпциг» (20:55)

27 ноября. «Зенит» — «Лион» (20:55)

10 декабря. «Бенфика» — «Зенит» (23:00)

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020