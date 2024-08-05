Стали известны возможные соперники ПАОКа Чалова в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

В понедельник, 5 августа состоялась жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Греческий ПАОК, в который ранее перешел российский нападающий Федор Чалов, сыграет за выход в групповой турнир с победителем пары «Спарта» (Прага) — «Стяуа», если в третьем раунде квалификации обыграет шведский «Мальме».

Путь чемпионов:

«Янг Бойз» — «Галатасарай»;

«Динамо» Загреб — «Лудогорец»/"Карабах»;

«Мидтьюлланн»/«Ференцварош» — «Слован» (Братислава)/ АПОЭЛ

«Ягеллония»/«Буде-Глимт» — «Црвена Звезда»;

«Мальме»/ПАОК — «Спарта»/«Стяуа» ;

Путь лиг:

«Лилль»/«Фенербахче» — «Славия» Прага/«Юнион Сент-Жиллуа»;

«Рейнджерс»/«Динамо» (Киев) — «РБ Зальцбург»/«Твенте».