Футбол
Лига чемпионов

Новости

Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

16:06
Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Теги:

Определились потенциальные соперники «Спартака» по отборочному турниру Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter клуба.

В третьем раунде отбора ЛЧ красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном».

Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия близка к плей-офф, а Канаде нужно чудо. Расклады для топ-сборных на чемпионате мира
Москва не дала разрешения Austrian Airlines лететь в РФ в обход Белоруссии
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака — кому нельзя пить
Мужчина убил пожилую пару, "отомстив" за свой тюремный срок

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд