Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
16:06
Определились потенциальные соперники «Спартака» по отборочному турниру Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter клуба.
Стало известно, с кем мы можем встретиться в квалификации @ChampionsLeague ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 27, 2021
Жеребьевка пройдёт 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа ? pic.twitter.com/upHEeezEkm
В третьем раунде отбора ЛЧ красно-белые могут сыграть с «Монако», «Бенфикой», «Селтиком», венским «Рапидом», «Галатасараем» и датским «Мидтьюлланном».
Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.
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