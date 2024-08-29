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Сегодня, 10:21

Стали известны корзины для жеребьевки Лиги чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Global Look Press

Определились корзины для жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Корзина 1: «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия», «Лейпциг», «Барселона».

Корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан».

Корзина 3: «Фейенорд», «Спортинг», ПСВ, «Зальцбург», «Лилль», «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик».

Корзина 4: «Слован», «Монако», «Спарта», «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Жеребьевка пройдет 29 августа. Вместо группового этапа, объединявшего 32 клуба, теперь будет общий этап с 36 командами. Жеребьевка начнется в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига чемпионов УЕФА
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