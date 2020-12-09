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Стали известны имена арбитров на прерванный из-за расизма матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул»

08:58
Дэнни Маккелли. Фото AFP
Дэнни Маккелли. Фото AFP
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Стали известны имена судей, назначенных на прерванный матч 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул».

Главным арбитром встречи станет Дэнни Маккелли (Голландия). Ассистентами станут Марчин Бонек (Польша) и Марио Дикс (Голландия). Резервный судья — Бартош Франковски (Польша). ВАР — Марко ди Белло (Италия).

Матч «ПСЖ» — «Истанбул» должен был состояться во вторник, 8 декабря, но был прерван на 13-й минуте. Команды покинули поле в знак протеста: резервный арбитр матча румын Себастьян Колцеску назвал тренера стамбульцев Пьера Вебо «этот черный парень». «ПСЖ» и «Истанбул» отказались продолжать встречу, пока арбитра не заменят. Матч будет доигран с момента остановки, начало — в 20.55 (мск).

«ПСЖ» уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря поражению «Манчестер Юнайтед» от «Лейпцига» (2:3), «Истанбул» досрочно занял последнее место в группе. В случае победы парижане займут в группе первое место, при ничьей или поражении останутся вторыми.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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