Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах «Краснодара» и «Зенита» в Лиге чемпионов

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Зенитом», сообщает сайт УЕФА.

Игру обслужит бригада из Голландии во главе с Бьорном Кейперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Сердар Гэзюбююк. За ВАР будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер.

Матч другого российского клуба — «Краснодара» — будет судить турецкий арбитр Али Палабийик. Помогать на матче «Краснодар» — «Челси» ему будут соотечественники Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Четвертый судья — Арда Кардешлер (Турция). ВАР — Массимилиано Иррати (Италия), АВАР — Мете Калкаван (Турция).