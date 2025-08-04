Футбол
4 августа, 14:07

Определены пары отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Павел Лопатко

УЕФА провел жеребьевку отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Последняя стадия квалификации определит семь недостающих участников общего этапа.

В раунде плей-офф сыграют «Буде-Глимт», «Штурм», «Селтик», «Базель» и 10 победителей пар третьего отборочного раунда (станут известны после ответных матчей 12 августа).

Путь чемпионов:

«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Македония) / «Карабах» (Азербайджан)
«Лех» (Польша) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Динамо» (Киев, Украина) / «Пафос» (Кипр)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
«Селтик» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) /«Слован» (Словакия)
«Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания)

Путь представителей лиг:

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия)
«Рейнджерс» (Шотландия) /«Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия)

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 и 6 августа, ответные — 12 августа.

Первые матчи отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов запланированы на 19-20 августа, ответные — на 26-27 августа.
Лига чемпионов УЕФА
