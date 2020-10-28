«Сразу было видно, кто фаворит, а кто маленькая команда». Ярошик о разгромном поражении «Краснодара»

Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» рассказал о своих впечатлениях от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Краснодар» — «Челси» (0:4).

— Было сразу видно, кто фаворит и большая команда, а кто маленькая, — заявил «СЭ» Иржи Ярошик. — «Челси» был умнее и сильнее. Давно не видел матчи «Краснодара», но я ожидал от них большего. Думал, что они будут больше прессинговать и не станут играть от обороны. Было заметно, что у «Краснодара» не хватает лидеров. Наверное, для такой команды потеря трех-четырех футболистов основы не может пройти бесследно. Да, для них это дебют в Лиге чемпионов, у команды не так много опыта, но больше им не хватило смелости. (Севастиан Терлецкий)