Спортивный директор «Ювентуса»: «У «Локомотива» много качественных игроков»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» выделил нескольких игроков в составе соперника. Матч «Локо» и «Юве» начнется в 20.55 по московскому времени.

— Кто из игроков «Локомотива» понравился по матчу в Турине?

— У «Локомотива» много качественных игроков. Это и Мариу, и Миранчук, и Крыховяк. Все игроки хорошо показали себя, — сказал Паратичи в эфире «Матч ТВ»

— Насколько вам нравится обновленная команда «Ювентуса»?

— Мы очень довольны и главным тренером, и игроками. Наш уровень растет от матча к матчу. Думаю, нам еще есть, куда расти.

— Почему «Ювентус» так часто пропускает в этом сезоне?

— Вообще у нас лучшая защита в чемпионате Италии. В целом, мы очень довольны, в каждый зоне поля мы растем.

— С какой командой серии А сравните «Локомотив»?

— Сравнивать команды — неблагодарная задача. Но в этом сезоне Лиги чемпионов «Локомотив» действительно играет на высоком уровне.