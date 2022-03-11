Спортивный директор «ПСЖ» провел встречу с игроками клуба

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо в пятницу, 11 марта провел встречу с игроками команды, утверждает RMC Sport.

Он произнес речь перед сегодняшней тренировкой команды. Леонардо «попытался успокоить футболистов» и заверил их, что «они заслуживают победы в Лиге чемпионов».

Менеджер сказал, что «их время придет», а также попросил сосредоточиться на борьбе за победу в чемпионате Франции.

Напомним, «Реал» обыграл «ПСЖ» (3:1) благодаря хет-трику Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финала.