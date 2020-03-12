Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк считает, что полузащитник немецкой команды Эмре Джан не заслужил удаления в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2, общий счет — 2:3).

— Я думаю, что красная карточка Джану — слишком суровое наказание, — цитирует Goal.com Цорка. — Эмре просто дал ему отпор в той ситуации и... Мы же знаем, что Неймар — хороший актер, он продемонстрировал это в матче с нашей командой.

На 88-й минуте встречи Джан нарушил правила на нападающем парижан Неймаре. После этого игроки устроили «дуэль взглядов», которая закончилась легким толчком со стороны игрока немецкого клуба, из-за которого бразилец него упал на газон. На поле началась потасовка. Джан получил красную карточку, а Неймар и Анхель Ди Мария, который был на скамейке запасных, по предупреждению.