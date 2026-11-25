«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 25 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 23:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Следить за ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча в России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Для просмотра потребуется подписка.

В 4-м туре «Спортинг» победил «Шахтер» (1:0), а «Манчестер Юнайтед» дома обыграл итальянскую «Рому» (3:2).

После четырех матчей лиссабонцы набрали 9 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. У «Манчестер Юнайтед» 6 очков и 19-я строчка.