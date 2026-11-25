«Спортинг» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Спортинг» примет «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 25 ноября. Начало матча на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.

25 ноября, 23:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию встречи покажет онлайн-кинотеатр Okko. Матч будет доступен по подписке.

«Спортинг» одержал три победы в четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов и с 9 очками занимает 12-е место. В предыдущем туре португальцы победили «Шахтер» (1:0). «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре дома обыграл «Рому» (3:2) и с 6 очками располагается на 19-й строчке.