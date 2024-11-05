«Спортинг» встретится с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 5 ноября

«Спортинг» примет «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно также в нашем матч-центре.

«Спортинг» в 3-м туре обыграл «Штурм» (2:0), а «Манчестер Сити» — пражскую «Спарту» (5:0). Зелено-белые в таблице общего этапа расположились с 7 очками на 8-м месте, у чемпиона Англии — 7 очков и 3-я строчка.