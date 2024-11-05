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«Спортинг» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спортинг» встретится с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Спортинг» примет «Ман Сити» в матче Лиги чемпионов.
Фото Reuters

«Спортинг» примет «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Матч пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), начало — в 23.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). На стриминговом сервисе пройдет перекличка вечерних встреч в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
05 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Манчестер Сити

«Спортинг» в 3-м туре обыграл «Штурм» (2:0), а «Манчестер Сити» — пражскую «Спарту» (5:0). Зелено-белые в таблице общего этапа расположились с 7 очками на 8-м месте, у чемпиона Англии — 7 очков и 3-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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