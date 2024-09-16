Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 22:00

«Спортинг» — «Лилль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов

«Спортинг» сыграет с «Лиллем» в Лиге чемпионов 17 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нуну Сантуш.
Фото Global Look Press

«Спортинг» и «Лилль» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 17 сентября. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. За ключевыми событиями противостояния «Спортинг» — «Лилль» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка всех матчей в формате мультикаста.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Лилль

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Спортинг (Лиссабон)
Читайте также
Джордж Клуни и Брэд Питт прокатились на российском мотоцикле «Урал» для фотосессии
Фигуристка Игнатова пока не приняла решение о продолжении карьеры
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Милан» — «Ливерпуль»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Бавария» — «Динамо» Загреб: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Реал» — «Штутгарт»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги чемпионов. Один из пяти главных претендентов вас удивит
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
«Ювентус» — ПСВ: время начала и где смотреть матч Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости