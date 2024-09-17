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«Спортинг» — «Лилль»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спортинг» и «Лилль» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Спортинг» и «Лилль» сыграют в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваланде» в Лиссабоне, стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру траслирует онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», контент стримингового сервиса доступен по подписке. Платформа также будет показывать перекличку вечерних матчей вторника в формате мультикаста.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию всех матчей игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Спортинг» — «Лилль» доступны в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Лилль

В квалификации Лиги чемпионов «Лилль» прошел «Фенербахче» и «Славию». «Спортинг» отобрался в общий этап напрямую на правах чемпиона Португалии.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Спортинг (Лиссабон)
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