«Спортинг» со счетом 5:0 разгромил «Буде-Глимт» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Спортинг» дома одержал победу над «Буде-Глимт» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 5:0.

Счет на 34-й минуте открыл Гонсалу Инасиу. На 61-й минуте преимущество хозяев удвоил Педру Гонсалвеш. Луис Суарес на 78-й минуте реализовал пенальти и забил третий мяч лиссабонцев, который позволил им отыграться по сумме двух матчей — первая игра завершилась крупной победой норвежского клуба со счетом 3:0.

В начале дополнительного времени четвертый мяч забил Максимилиано Араухо. Окончательный счет на 120+1-й установил Рафаэл Нел.

«Спортинг» стал первым участником четвертьфинала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

17 марта, 20:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

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