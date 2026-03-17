«Спортинг» — «Буде-Глимт»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 20.45 мск

«Спортинг» и «Буде-Глимт» встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Спортинг» и «Буде-Глимт» встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Лиссабоне и всего игрового дня Лиги чемпионов.

За ключевыми событиями и результатом игры «Спортинг» — «Буде-Глимт» можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Лига чемпионов. 1/8 финала.

17 марта, 20:45. Жозе Алваладе (Лиссабон)

Первая встреча команд состоялась 11 марта и завершилась победой «Буде-Глимта» на своем поле со счетом 3:0. За норвежский клуб выступает российский вратарь Никита Хайкин.

«Буде-Глимт» в стыковом раунде обыграл в двухматчевом противостоянии «Интер» (общий счет — 5:2), «Спортинг» вышел в 1/8 финала после общего этапа.