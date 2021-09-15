Покер Алле помог «Аяксу» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
15 сентября 2021, 23:53
«Аякс» обыграл «Спортинг» (5:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.
В составе победителей покер сделал Себастьен Алле. Он впервые в своей карьере сыграл в ЛЧ повторил достижение Марко ван Бастена, который также четырежды забил в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.
У «Аякса» также отличился Стивен Бергхайс. В составе «Спортинга» гол в активе Паулинью.
«Аякс» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу группы С. У «Спортинга» ноль очков и последнее место.
Лига чемпионов
Группа С
1-й тур
«Спортинг» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:5 (1:3)
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю