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Покер Алле помог «Аяксу» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов

15 сентября 2021, 23:53
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«Аякс» обыграл «Спортинг» (5:1) в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей покер сделал Себастьен Алле. Он впервые в своей карьере сыграл в ЛЧ повторил достижение Марко ван Бастена, который также четырежды забил в своем дебютном матче в Лиге чемпионов.

У «Аякса» также отличился Стивен Бергхайс. В составе «Спортинга» гол в активе Паулинью.

«Аякс» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу группы С. У «Спортинга» ноль очков и последнее место.

Лига чемпионов

Группа С

1-й тур

«Спортинг» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:5 (1:3)

Спортинг — Аякс

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Евгений Петров все материалы автора

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