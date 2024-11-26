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«Спортинг» — «Арсенал»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Спортинг» встретится с «Арсеналом» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Спортинг» примет «Арсенал» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет транслировать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей Лиги чемпионов в формате мультикаста с обзором лучших моментов в одном окне.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Основные события игры «Спортинг» — «Арсенал» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
26 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Арсенал

В четырех матчах общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» набрал 10 очков, а «Арсенал» — 7. В четвертом туре «Спортинг» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» (4:1), а «Арсенал» в гостях уступил «Интеру» (0:1).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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