«Спортинг» принимает «Арсенал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 7 апреля. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучал в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Следить за основными событиями и результатом игры «Спортинг» — «Арсенал» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

07 апреля, 22:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ответная встреча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 15 апреля. В предыдущем раунде «Спортинг» победил «Буде-Глимт» со счетом 5:3 по сумме двух встреч, а «Арсенал» обыграл «Байер» (3:1). В общем этапе «Спортинг» финишировал седьмым, «Арсенал» — первым.