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7 апреля, 22:45

«Спортинг» — «Арсенал»: где смотреть онлайн трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов

«Спортинг» принимает «Арсенал» в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Спортинг» принимает «Арсенал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 7 апреля. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, стартовый свисток прозвучал в 22.00 по московскому времени.

&laquo;Спортинг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;.«Спортинг» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча. Следить за основными событиями и результатом игры «Спортинг» — «Арсенал» можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
07 апреля, 22:00. Жозе Алваладе (Лиссабон)
Спортинг
0:1
Арсенал

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Ответная встреча команд в четвертьфинале Лиги чемпионов состоится на следующей неделе, 15 апреля. В предыдущем раунде «Спортинг» победил «Буде-Глимт» со счетом 5:3 по сумме двух встреч, а «Арсенал» обыграл «Байер» (3:1). В общем этапе «Спортинг» финишировал седьмым, «Арсенал» — первым.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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