Спортдиректор «Лейпцига»: «Мы можем гордиться своим успехом в Лиге чемпионов»

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше подвел итоги полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:3).

— ПСЖ очень хорошо провел все 90 минут и заслужил победу, — приводит слова Креше официальный Twitter клуба. — У нас не было контроля над игрой. Однако мы все еще можем радоваться и очень гордиться своим успехом. Мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Мы извлечем уроки из этого поражения и продолжим расти.