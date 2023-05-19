Сперцян заявил, что будет болеть за Мхитаряна в финале Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов «Интера», за который выступает его соотечественник Генрих Мхитарян.

«Очень рад за Генриха, выход в финал Лиги чемпионов — это больше достижение, конечно. После игры я написал ему, мы пообщались. Буду ли в финале болеть за «Интер»? За Генриха», — приводит «РБ Спорт» слова Сперцяна.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». В этом сезоне его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0). В финале ЛЧ «Интер» встретится с «Манчестер Сити».