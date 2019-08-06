Спекулянты перепродают билеты на матч "Краснодар" - "Порту" в семь раз дороже номинала

Перекупщики продают билеты на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" - "Порту" в семь раз дороже номинала, сообщает ТАСС со ссылкой на работника стадиона. Ранее стало известно, что все билеты на игру проданы. Всего реализовано 35074 билета при вместимости 35179 человек.

- Ажиотаж к игре очень большой, в первый день продаж реализовали более 15 тысяч билетов, - сказал сотрудник стадиона. - Билеты продают и перекупщики, причем завышают цену в несколько раз. Например, билет, который можно было купить за 350 рублей, они продают почти за 2500 рублей. К перекупщикам у нас относятся очень жестко, рядом со стадионом работает полиция, им помогают казаки.

"Краснодар" - "Порту": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)