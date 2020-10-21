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«Спасибо, что пользуешься фишечками, которым научился в «Уфе-2». «Уфа» поздравила Кругового с дебютом в ЛЧ

11:58
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Пресс-служба «Уфы» поздравила бывшего защитника команды, Даниила Кругового с дебютом в Лиге чемпионов.

22-летний россиянин в составе «Зенита» провел весь матч 1-го тура группового турнира ЛЧ против «Брюгге» (1:2).

«Поздравляем экс-защитника «Уфы» Данила Кругового с дебютом в Лиге Чемпионов! И пусть дебют получился слегка скомканным по результату, мы уверены, что у Круга и его команды всё впереди. P. S. И спасибо, что пользуешься фишечками, которым ты научился в «Уфе-2», — говорится в публикации «Уфы» в Twitter.

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