«Спартак» ведет трансляцию легендарного матча 2000 года с лондонским «Арсеналом»

«Спартак» в Twitter устроил текстовую трансляцию знаменитого матча 20-летней давности против лондонского «Арсенала». Игра состоялась в рамках существовавшего тогда второго группового турнира Лиги чемпионов в сильный мороз. Красно-белые пропустили уже на второй минуте, но до перерыва сравняли счет, а во втором тайме забили еще три мяча и разгромно победили 4:1. Дубль оформил Маркао, по голу забили Егор Титов и Луис Робсон.

2' Гол, «Арсенал».



Ананко проиграл борьбу Арни, француз выкатил на Сильвиньо, тот хладнокровно обыграл Филимонова и отправил мяч уже в пустые ворота...#СпартакАрсенал | ? 0:1 ? pic.twitter.com/XAbvPeOChN — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 22, 2020