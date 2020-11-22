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«Спартак» ведет трансляцию легендарного матча 2000 года с лондонским «Арсеналом»

18:13
22 ноября 2000 года. «Спартак» — «Арсенал» — 4:1. Олег Лужный против Егора Титова. Фото ФК «Спартак»
22 ноября 2000 года. «Спартак» — «Арсенал» — 4:1. Олег Лужный против Егора Титова. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» в Twitter устроил текстовую трансляцию знаменитого матча 20-летней давности против лондонского «Арсенала». Игра состоялась в рамках существовавшего тогда второго группового турнира Лиги чемпионов в сильный мороз. Красно-белые пропустили уже на второй минуте, но до перерыва сравняли счет, а во втором тайме забили еще три мяча и разгромно победили 4:1. Дубль оформил Маркао, по голу забили Егор Титов и Луис Робсон.

Спартак — Арсенал

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