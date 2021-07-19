«Спартак» сыграет против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» узнал своего соперника, команда сыграет против «Бенфики».

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.