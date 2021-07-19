«Спартак» сыграет против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
13:14
Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Спартак» узнал своего соперника, команда сыграет против «Бенфики».
Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.
Матчи 3-го отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа.
В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в 4-м отборочном раунде (жеребьевка 2 августа, матчи 17-18 и 24-25 августа). В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.
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