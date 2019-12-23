Официальный сайт УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. В него вошли российские клубы.

Лидирует в рейтинге «Реал» — 600 очков. На втором месте «Бавария» (474). Третьей идет «Барселона» — 446. Также в топ-10 попали «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Милан», «Ливерпуль», «Бенфика», «Порту» и «Аякс». Среди клубов из бывшего СССР самая высокая позиция у киевского «Динамо» — 11-я (246 очков).

Среди российских клубов самая высокая позиция у «Спартака» — 111 очков и 34-е место. В топ-100 также вошли ЦСКА (45-е место, 92 очка), «Зенит» (57-я позиция, 70 очков) и «Локомотив» (97-е место, 36 очков). «Рубин» занимает 163-е место (15 очков), «Ростов» на 214-й позиции (10). На 339-м месте «Торпедо» (3 очка). В рейтинге также указаны «Динамо», (374, 2 очка), «Краснодар» (398, 2 очка) и «Алания» (495, 0) очков. Всего в таблице указано 520 клубов.