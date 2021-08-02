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«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой», несмотря на сбой работы сайта

16:51
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Пресс-служба «Спартака» сообщила, что все билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проданы.

«Приносим извинения за сбои в работе официального сайта, который, к сожалению, не всегда мог справиться с огромным потоком желающих. Ждем снятия коронавирусных ограничений, чтобы на трибунах было как можно больше красно-белых фанатов», — говорится в Twitter.

30 июля «Спартак» на официальном сайте объявил о том, что матч с «Бенфикой» смогут посетить до 3 тысячи болельщиков.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне на 10 августа.

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Иван Шитик все материалы автора

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