«Спартак» продал все билеты на матч с «Бенфикой», несмотря на сбой работы сайта

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что все билеты на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов проданы.

«Приносим извинения за сбои в работе официального сайта, который, к сожалению, не всегда мог справиться с огромным потоком желающих. Ждем снятия коронавирусных ограничений, чтобы на трибунах было как можно больше красно-белых фанатов», — говорится в Twitter.

Все билеты на #СпартакБенфика проданы ??



Приносим извинения за сбои в работе официального сайта, который, к сожалению, не всегда мог справиться с огромным потоком желающих.



Ждём снятия коронавирусных ограничений, чтобы на трибунах было как можно больше красно-белых фанатов ? pic.twitter.com/fmQwLndCZS — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2021

30 июля «Спартак» на официальном сайте объявил о том, что матч с «Бенфикой» смогут посетить до 3 тысячи болельщиков.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало игры — 20.00 (мск). Ответная игра состоится в Лиссабоне на 10 августа.