Союз европейских футбольных ассоциаций составил рейтинг лучший европейских клубов за все время существования организации. Этот рейтинг охватывает период с 1955 по 2020 годы и учитывает выступления в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, включая отборочные матчи.

УЕФА был основан 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария) после консультаций, начатых федерациями футбола Франции, Италии и Бельгии. Первоначально УЕФА насчитывал 25 стран, сейчас их 55.

Возглавил этот список мадридский «Реал». В тройку лучших клубов попали также мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона». Лучшим российским клубом стал московский «Спартак».

Рейтинг клубов УЕФА

1. «Реал» (Испания)

2. «Бавария» (Германия)

3. «Барселона» (Испания)

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия)

5. «Ювентус» (Италия)

6. «Милан» (Италия)

7. «Ливерпуль» (Англия)

8. «Бенфика» (Португалия)

9. «Порту» (Португалия)

10. «Аякс» (Голландия)

11. «Динамо» Киев (Украина)...

34. «Спартак» (Россия)

45. ЦСКА (Россия)

58. «Зенит» (Россия)

91. «Локомотив» (Россия)

166. «Рубин» (Россия)

208. «Ростов» (Россия)

223. «Краснодар» (Россия)

342. «Торпедо» (Россия)

374. «Динамо» (Россия)

501. «Алания» (Россия)