«Спартак» и «Бенфика» встретятся в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

За всю историю клубы провели два очных противостояния в еврокубках — на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. В первом матче в Лиссабоне победу одержала «Бенфика» (2:0). Дубль у португальцев оформил Оскар Кардосо. В ответной встрече в Москве выиграл «Спартак» — 2:1. Победу красно-белым принес автогол Нивалдо Жардела.

Отметим, что нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

Матчи третьего отборочного раунда состоятся 3-4 и 10 августа. Первая встреча команд пройдет в Москве, ответная — в Лиссабоне.

В случае успеха «Спартак» продолжит борьбу в четвертом отборочном раунде, жеребьевка которого состоится 2 августа. В случае неудачи красно-белые попадут в групповой этап Лиги Европы.