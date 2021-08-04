«Спартак» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
18:50
Стали известны стартовые составы команд на матч третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.
СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 4, 2021
?? Хендрикс в старте
?? Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении
? Джикия начинает с первых минут
Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J
«Бенфика»: Влаходимос, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Пиззи, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Сеферович, Рафа Силва.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
Читайте также
Поражение от Турции стало роковым. Россия насмерть рубилась с Бразилией, но проиграла — и выбыла с Олимпиады
9
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю