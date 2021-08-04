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«Спартак» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

18:50
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
Футболисты «Спартака». Фото ФК «Спартак»
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Стали известны стартовые составы команд на матч третьего раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

«Бенфика»: Влаходимос, Диогу Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Пиззи, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Сеферович, Рафа Силва.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Спартак — Бенфика

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры