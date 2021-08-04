СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ?



?? Хендрикс в старте

?? Соболев, Ларссон и Бакаев в нападении

? Джикия начинает с первых минут



Промес и Маслов восстанавливаются после травм. У Георгия Мелкадзе мышечное повреждение.#СпартакБенфика pic.twitter.com/cZBvok5R5J