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«Спартак» — «Бенфика»: Сеферович заменен из-за травмы

20:39
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«Бенфика» была вынуждена сделать замену в первом тайме матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

Травму получил швейцарский форвард Харис Сеферович. Вместо него на 37-й минуте на поле вышел Гонсалу Рамуш.

Текущий счет матча — 0:0.

Спартак — Бенфика

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры