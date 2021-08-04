«Спартак» — «Бенфика»: Сеферович заменен из-за травмы
20:39
«Бенфика» была вынуждена сделать замену в первом тайме матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».
Травму получил швейцарский форвард Харис Сеферович. Вместо него на 37-й минуте на поле вышел Гонсалу Рамуш.
Текущий счет матча — 0:0.
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