«Бенфика» была вынуждена сделать замену в первом тайме матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака».

Травму получил швейцарский форвард Харис Сеферович. Вместо него на 37-й минуте на поле вышел Гонсалу Рамуш.

Текущий счет матча — 0:0.