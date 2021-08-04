«Спартак» — «Бенфика»: Рафа Силва открыл счет
21:10
«Бенфика» открыла счет в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака». Отличился Рафа Силва.
На 51-й минуте после паса от Жоау Мариу нападающий точно пробил в верхний ближний угол ворот Максименко.
Счет матча — 1:0 в пользу «Бенфики».
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