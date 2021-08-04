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«Спартак» — «Бенфика»: Рафа Силва открыл счет

21:10
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«Бенфика» открыла счет в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спартака». Отличился Рафа Силва.

На 51-й минуте после паса от Жоау Мариу нападающий точно пробил в верхний ближний угол ворот Максименко.

Счет матча — 1:0 в пользу «Бенфики».

Спартак — Бенфика

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры